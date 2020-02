Tem início a Campanha de Vacinação contra o Sarampo

Pacientes do grupo alvo da campanha terão até dia 15 de março

da Prefeitura de Botucatu

O Ministério da Saúde, juntamente com estados e municípios, realiza, a partir desta segunda-feira, 10, a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo – 1ª etapa/2020.

Pacientes do grupo alvo da campanha terão até dia 15 de março para procurarem a Unidade de Saúde mais próxima de casa e se vacinarem.

O grupo alvo é formado por:

– Prioritariamente crianças a partir de 5 anos a adolescentes até 19 anos (dezenove anos, 11 meses e 29 dias) de idade;

– toda a população a partir de 6 meses até os nascidos a partir de 1960 para atualização da situação vacinal.

Nesse mesmo período também será disponibilizada a vacina contra a febre amarela (atenuada) para toda a população a partir de 9 meses de idade. Atenção para as crianças com 4, 5, 6 e 7 anos (nascidas a partir de 2013) que não receberam a dose de reforço.

“Nesta campanha, os pais e responsáveis são atores sociais importantes no processo de controle dessas doenças e devem comparecer aos serviços de vacinação com suas crianças e adolescentes, levando a caderneta para avaliação e registro. Recomenda-se também a vacinação dos trabalhadores do setor da saúde, turismo, viajantes e participantes de eventos de massa de qualquer natureza”, afirma o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

Durante a Campanha, será utilizada a vacina tríplice viral, com componentes contra o sarampo, caxumba e rubéola.

Pessoas com doenças agudas febris moderadas ou graves, recomenda-se adiar a vacinação até resolução do quadro com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença.

Para aqueles que fizeram uso de imunoglobulina, sangue e derivados, a vacinação deverá ser adiada de 3 a 11 meses, devido ao possível prejuízo na resposta imunológica.

A vacina é contraindicada nos seguintes casos:

– Crianças menores de 6 meses;

– Alergia grave em dose anterior da vacina;

– Grávidas. Recomenda-se que se evite a gravidez por 30 dias após a administração da vacina;

– Pessoas com imunodeficiências congênitas ou adquiridas.

A Secretaria da Saúde reforça o apelo às empresas, indústrias, comércios e escolas, para que solicitem e verifiquem a situação vacinal das pessoas que integram seu quadro de colaboradores e os encaminhem para vacinação em uma das unidades de Saúde do Município de Botucatu, que funcionam de segunda à sexta feira, das 8 as 17 horas, no pronto atendimento do Centro de Saúde Escola, na Vila dos Lavradores, que funciona até as 22 horas, e no sábado dia 15 de fevereiro, que será o “DIA “D” da Campanha.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100