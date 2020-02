Futsal Feminino de Botucatu divulga agenda para a temporada de 2020

Em resultados gerais, foram 24 vitórias, um empate e 14 derrotas, com 161 gols feitos e 74 gols sofridos

A equipe botucatuense de Futsal Feminino, junto à Prefeitura de Botucatu, retornou aos treinos e já está com a agenda cheia para 2020, com mais de 10 competições oficiais a serem disputadas.

“Nossa equipe conta com 60 atletas, e iremos representar o Município em 13 competições da região e do Estado. O apoio do Governo Municipal e dos patrocinadores é fundamental para nosso Futsal e com isso, melhores serão os resultados para nós”, destaca Bruno Soler, treinador do time feminino.

O Futsal Feminino de Botucatu participará com a equipe principal das seguintes competições:

-Copa Record de Futsal Feminino;

-Liga de Futsal SBT;

-Copa Paulista, em São Paulo;

-Copa Paulista do Interior, em Pirajuí;

-Copa Semel, em Bauru;

-Copa Unimed, em Lins;

-Jogos Regionais, em Lençóis Paulista;

-Jogos Abertos, em Sorocaba;

Além da categoria livre, Botucatu vai ser representada na Copa Integração pela equipe sub-15, no Circuito Regional pelas categorias sub-16 e sub-20, e nos Jogos da Juventude e Torneio de Avaré pelas atletas do sub-19.

Em 2019, o time de futsal teve conquistas relevantes, como os títulos da Copa Integração sub-18 e do Torneio de Avaré sub-20. Em resultados gerais, foram 24 vitórias, um empate e 14 derrotas, com 161 gols feitos e 74 gols sofridos.

Além do apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Esportes, o Futsal Feminino de Botucatu conta com o apoio da Academia Bioesporte; dos profissionais Alexandre Santos (fisioterapeuta), Luciano Campos (nutricionista), Alene Bonifácio (assessoria de imprensa) e Rafael Iglesias (fotógrafo); das empresas Nova Geração Veículos, Garcia Móveis e Colchões, Bola Total, Botica Oficinal, Prever, Clau’s Sports e O Bom de Botucatu, Ivan Monteiro e Esporte Clube Turbinado.

O trabalho da equipe e a tabela de treinos podem ser acompanhados pelas redes sociais:

Facebook: https://www.facebook.com/Futsal-Feminino-de-Botucatu-1918141598482437/

Instagram: https://www.instagram.com/futsalfemininobotucatu