Prefeitura cancela Carnaval e suspende shows do aniversário de 165 anos

Ainda não há estimativa oficial dos prejuízos causados pela chuva

Por Flávio Fogueral

A Prefeitura de Botucatu confirmou, no final da tarde desta quarta-feira, 12 de fevereiro, o cancelamento do carnaval deste ano e da suspensão das negociações para os shows das celebrações dos 165 anos do município.

A medida foi adotada para direcionar os esforços para a reconstrução de diversos pontos afetados pela chuva do final de semana que deixou dezenas de casas interditadas, além da queda de sete pontes nas áreas urbana e rural. Choveu mais de 280 milímetros, o equivalente a vários meses de precipitações. A tempestade ainda deixou quatro pessoas mortas.

Devido a situação, o prefeito Mário Pardini decretou estado de calamidade pública ainda na segunda-feira, 10 de fevereiro.

A nota emitida ela prefeitura ressalta que o cancelamento do carnaval foi definido em comum acordo com instituições que participariam das festividades.

Quanto ao aniversário de 165 anos, que ocorre em abril, o Executivo negocia novas atrações. Eram cogitadas apresentações de Dudu Nobre, Marcos & Belutti, entre outros artistas.

“A Prefeitura elaborará um novo projeto para a Festa de Aniversário, que levará em conta uma estrutura bem mais modesta e a participação de bandas locais, que inclusive já estão se dispondo a se apresentarem de forma voluntária”, frisou a nota emitida.

Ainda não há estimativa do prejuízo gerado com a chuva, mas somente com reparo e construção de novas pontes é aventado investimento superior a R$ 8 milhões.

Confira a nota oficial emitida:

NOTA OFICIAL – FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 165 ANOS DE BOTUCATU

Em decorrência dos estragos causados pelas fortes chuvas na Cidade durante a última segunda-feira, 10, e buscando somar recursos e esforços para a reconstrução do Município, a Prefeitura informa que cancelou as tratativas com artistas de renome nacional para a festa de aniversário de 165 anos de Botucatu e também as festividades do Carnaval 2020.

As decisões quanto ao Carnaval foram tomadas em comum acordo com instituições que participariam do evento e que se sensibilizaram com a situação de Calamidade do Município.

A Prefeitura elaborará um novo projeto para a Festa de Aniversário, que levará em conta uma estrutura bem mais modesta e a participação de bandas locais, que inclusive já estão se dispondo a se apresentarem de forma voluntária

Há alguns anos a Festa de Aniversário já vinha com um formato mais enxuto, e a economia deste ano se somará a outros recursos dos cofres públicos que serão utilizados para a manutenção da Cidade.