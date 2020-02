Sabesp prossegue com trabalhos para restabelecer fornecimento de água

Sistema atende 11 mil ligações de água da região leste da cidade, com mais de 18 bairros

da Redação

As equipes da Sabesp estão trabalhando no ponto da Rua Dr. Rafael Sampaio, na Boa Vista, há cerca de 36 horas ininterruptas, para concluir a construção do apoio metálico que servirá de sustentação para uma nova adutora, de 36 metros de comprimento, que está sendo instalada no local, em substituição da antiga estrutura que foi levada pela queda da ponte. Esse sistema atende 11 mil ligações de água da região leste da cidade, com mais de 18 bairros.

Os locais mais afetados são as partes mais altas, aproximadamente 4 mil ligações, envolvendo cerca de 16 mil moradores. Após o término dos serviços, com a interligação às redes existentes, previsto para a noite desta terça-feira (11) o fornecimento de água deve ser normalizado gradualmente, na quarta-feira (12). A Companhia solicita a colaboração dos moradores no uso racional da água armazenada nas caixas de água.

A Sabesp está ainda com 16 caminhões-pipa e carretas, com capacidade de 240 mil litros de água, que serão levados para o reservatório da Vila Mariana e para atendimentos emergenciais, que podem ser solicitados por meio do 0800 055 0195 (ligações gratuitas).