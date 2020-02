Trânsito na Alcides Soares está parcialmente liberado

Três pessoas morreram após um carro ser arrastado pela enxurrada na ponte do Rio Capivara

da Prefeitura de Botucatu

A Prefeitura de Botucatu liberou de forma parcial e monitorada o trânsito de veículos leves na Rodovia Alcides Soares, na altura da Ponte do Rio Capivara. Caminhões de porte maior, como bitrens e treminhões continuam impedidos de passar no local.

Equipes da Secretaria de Infraestrutura já iniciaram a recuperação da via, que foi danificada após as fortes chuvas que atingiram a Cidade na madrugada da última segunda-feira, 10. O local já foi sinalizado e conta com o trabalho de servidores municipais que estão alertando motoristas e cidadãos.

A Defesa Civil de Botucatu registrou três vítimas fatais após acidente ocorrido neste trecho da via na manhã de segunda-feira, 10. A Prefeitura de Botucatu orienta os motoristas que utilizarem a Rodovia Alcides Soares, a redobrarem a atenção na via.