Curso sobre matéria orgânica do solo está com inscrições abertas

O curso Matéria Orgânica do Solo: Fracionamento e Perspectivas no Manejo em Diferentes Sistemas de Produção, organizado pelo professor Sandro Roberto Brancalião, do Instituto Agronômico de Campinas (IAC/Cana/Manejo do Solo), que acontece no dia 13 de março, no auditório da Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (Fepaf), na Fazenda Experimental Lageado, em Botucatu/SP, está com inscrições abertas.

O objetivo do curso é esclarecer e discutir com os alunos participantes as mais atuais questões sobre a dinâmica, qualidade e as metodologias de estudo da matéria orgânica do solo, contribuindo na sua formação profissional e, eventualmente, no desenvolvimento de trabalhos e correlações com outras áreas da ciência do solo, especialmente a química e física do solo.

O curso é direcionado para estudantes de graduação, pós-graduação, agrônomos, biólogos, zootecnistas, engenheiros florestais e técnicos do setor agrícola.

