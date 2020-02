Feira da Lua na Cohab I começa com bom público

Quase 20 comerciantes disponibilizaram produtos variados à população

da Prefeitura de Botucatu

A primeira Feira da Lua na Cohab I mostrou que o formato das feiras livres noturnas em Botucatu realmente caiu no gosto da população. O público compareceu em peso.

Segundo a organização, centenas de moradores do bairro e arredores prestigiaram a feira que ocorreu pela primeira vez na Praça Dib Jorge Saad, popularmente conhecida como “Praça da Rainha”.

Quase 20 comerciantes disponibilizaram à população frutas, verduras, legumes, entre outros produtos, além dos tradicionais pastel e caldo de cana.

“Ficamos muito felizes com a participação da população nessa primeira feira na Cohab I. Os comerciantes também gostaram pelo grande volume de mercadorias vendidas. Esperamos que isso permaneça e também vire uma tradição aqui no bairro”, afirmou Márcio Piedade Vieira, Secretário Municipal do Verde.

A Praça Dib Jorge Saad, na Cohab 1, receberá a Feira da Lua todas as quartas-feiras, das 16 às 21 horas. Na Praça do Bosque, a feira continua às terças-feiras, também das 16 às 21 horas.

Assim como nas demais feiras, esta terá a fiscalização da Vigilância Sanitária do Município, para garantir a qualidade dos produtos comercializados.

Os interessados em participar como vendedores na Feira da Lua devem procurar a Secretaria do Verde pelo telefone (14) 3811-1533.

Serviço:

Feira da Lua

Todas as terças-feiras na Praça do Bosque

Das 16 às 21 horas

Todas as quartas-feiras na Praça da Rainha

Das 16 às 21 horas

Telefone: Secretaria do Verde (14) 3811-1533