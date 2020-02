Museu do Café e área histórica do Lageado são interditados

Casarão e terreiro de café, que sofreram danos consideráveis, estão interditados ao público por tempo indeterminado

por Flávio Fogueral

A Fazenda Experimental do Lageado, sob administração da Unesp, foi uma das regiões mais afetadas duramente pela enchente na madrugada de segunda-feira, 10 de fevereiro, com diversos danos nas estruturas existentes, principalmente, na chamada área histórica.

Com isso, o casarão e terreiro de café, que sofreram danos consideráveis, estão interditados ao público por tempo indeterminado. Decisão foi tomada pela diretoria da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA), após avaliações dos danos existentes no local.

Segundo a direção da instituição, “nos próximos dias acontecerão avaliações mais detalhadas com o objetivo de estabelecer as medidas necessárias para a regularização da situação da área, primando pela prevenção de acidentes e pela segurança de todos os usuários”.

Devido à interdição, o acesso à Fazenda Experimental do Lageado só é feito pela portaria existente na Avenida Universitária, 3780, no Altos do Paraíso. A entrada que existe na Rodovia Alcides Soares está fechada.