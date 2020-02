Rondon é liberada para veículos

Trecho da rodovia forma pista simples

Da Redação

Parte do trecho danificado pela chuva da madrugada de segunda-feira, 10 de fevereiro, da Rodovia Marechal Rondon (SP 300) já está liberada para o tráfego de veículos.

A confirmação é da Rodovias do Tietê, concessionária do trecho, que promoveu reparos emergenciais no local. Apenas o trecho de pista no sentido interior/capital está liberado e será utilizado como pista simples no acesso ao pedágio de Botucatu.

O sentido capital/interior ainda possui uma grande cratera, que demandará mais tempo de trabalho. Isso fará com que motoristas peguem o desvio de 1,4 km, tornando a rodovia pista simples.

Os demais trechos afetados permanecem com os desvios divulgados, assim como as respectivas liberações dentro dos prazos estimados.

A pista teve uma cratera aberta devido a força da água, tragando um caminhão que trafegava pelo local. O veículo e motorista, morto, foram encontrados a mais de um quilômetro de distância.