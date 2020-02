Homem é detido por furtar televisor do Asilo Padre Euclides

Homem alegou ter encontrado televisão dentro do Ribeirão Lavapés, sendo desmentido por moradores

da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu a um caso de furto a residência na manhã deste sábado, 15 de fevereiro. Na ocasião, um homem de 37 foi detido por entrar e furtar o Asilo Padre Euclides.

Consta no registro efetuado pela GCM que, durante patrulhamento preventivo no Mercado Municipal, os agentes municipais notaram que o homem estava com um saco plástico com objetos guardados. Ao perceber a presença dos guardas, o acusado tentou se esconder no mercado, mas foi alcançado e, abordado, mostrou um televisor 21 polegadas.

Questionado, disse que havia encontrado o aparelho próximo a ponte da Rua Santos Dumont, um dos locais mais atingidos pela enchente do Ribeirão Lavapés. A GCM deslocou-se até o local sendo que moradores relataram desconhecer a presença de objetos como a TV às marges do rio. Afirmaram que uma pessoa desconhecida circulava nas proximidades do Asilo Padre Euclides, entrou em uma das casas que integram o complexo de assitência e levou o aparelho.

O homem (que não teve a identidade revelada e possui passagem policial por furto) foi encaminhado ao Plantão Policial para esclarecimentos e confecção de Boletim de Ocorrência. Por não ter sido flagrante, o acusado não ficou preso.