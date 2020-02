Presos pintam escolas em Bauru, Agudos e Lençóis Paulista

O trabalho de revitalização foi realizado na segunda quinzena de janeiro

Presos que cumprem o regime semiaberto em presídios de Bauru revitalizaram três escolas no período de férias escolares. A ação faz parte do programa Via Rápida Expresso, que oferece capacitação na área de pintura de prédios públicos aos internos.

Ao todo, 50 reeducandos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) I “Dr. Alberto Brocchieri” pintaram a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Cônego Aníbal Difrância, em Bauru, e também a creche Neusa Franco Szelpal Milare, em Agudos.

Outros 25 detentos do CPP II “Dr. Eduardo de Oliveira Vianna” pintaram a Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Walt Disney, localizada na região central de Lençóis Paulista. O trabalho de revitalização foi realizado na segunda quinzena de janeiro.

PROGRAMA

Os reeducandos foram capacitados em pintura por meio do “Via Rápida Expresso”. O programa é resultado de uma parceria entre as secretarias estaduais da Administração Penitenciária (SAP) e de Desenvolvimento Econômico (SDE).

O treinamento possui dois módulos, divididos em 25 horas de aula teórica e 75 horas de prática. Além de aprender uma nova profissão, os presos envolvidos no projeto têm remição de pena – a cada três dias de curso, é remido um dia da condenação.