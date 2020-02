Sebrae contrata agente de atendimento para a região de Botucatu

A carga horária de trabalho é de oito horas

O posto Sebrae Aqui está com uma vaga aberta para agente de atendimento em Laranjal Paulista. A Associação Comercial vai receber currículos dos interessados no cargo até sexta-feira, dia 14. O Posto do Sebrae de Laranjal Paulista é resultado de uma parceria entre Sebrae-SP, Associação Comercial e Prefeitura Municipal.

O objetivo do Sebrae Aqui é promover a competitividade, desenvolvimento e melhoria do ambiente para os pequenos negócios, contribuindo para a economia local e o fomento do empreendedorismo, que vai resultar na geração de emprego e aumento da renda.

Para concorrer a vaga é preciso ter ensino médio completo, conhecimento de informática (Windows e pacote Office), conhecimento das estruturas operacionais de empresas e das relações com o mercado, nos setores da indústria, comércio ou serviços, e experiência em atendimento ao público.

O agente terá como atribuições: prestar atendimento aos clientes de forma individual, coletiva, presencial e remota; orientar o cliente sobre os produtos e serviços disponibilizados; cadastrar os clientes e atualizar cadastros; fazer inscrições dos clientes em cursos e palestras; orientar sobre as formas de pagamentos, quando houver; arregimentar clientes; registrar no sistema informatizado os atendimentos realizados; participar, quando solicitado, das reuniões com o Comitê Gestor; e participar, quando solicitado, das orientações disponibilizadas pelo Sebrae-SP.

A carga horária de trabalho é de oito horas. Os currículos podem ser entregues pessoalmente na Associação Comercial, localizada na Rua Da Saudade, 191, no Centro, em Laranjal Paulista.