Sorveteria é invadida, novamente, por carro na Major Matheus

Estabelecimento estava fechado no momento, o que não ocasionou vítimas

Por Flávio Fogueral

Uma sorveteria na Rua Major Matheus, na Vila dos Lavradores, foi invadida por um carro após acidente ocorrido na manhã deste sábado, 15 de fevereiro. Não houve vítimas.

Por volta das 9 horas um Volkswagen Golf, placas HAD 5232 de Botucatu, invadiu o interior da loja. O fato ocorreu após um caminhão perder os freios e vir a colidir com a traseira do veículo. Devido ao impacto, o motorista perdeu o controle, entrando no estabelecimento.

Por ser horário anterior a abertura do comércio, a sorveteria ainda estava fechada, o que fez com que o acidente não resultasse em vítimas.

O interior da loja apresentou balcões destruídos, produtos que devem ser descartados e vidros quebrados.

Há 35 dias esta mesma sorveteria sofreu a invasão de outro veículo, quando o motorista passou mal e perdeu a direção do mesmo.