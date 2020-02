Unesp de Botucatu busca captação de recursos em Brasília

O ponto forte da visita foi o diálogo com os parlamentares

da Assessoria

Representantes da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e do Instituto de Biociências de Botucatu (IBB) estiveram em Brasília na última semana, visitando a Câmara dos Deputados e apresentando projetos desenvolvidos nas instituições, que necessitam da captação de recursos externos.

O Assessor para Assuntos Parlamentares do HCFMB, Lelo Pagani; a Diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp), Profª Maria Cristina Pereira Lima (Kika); o Diretor do IBB, Profº. César Martins e o Assessor Parlamentar Chico Maia visitaram 51 deputados federais e três senadores, que representam o estado de São Paulo no Congresso Federal, para futuramente levantar recursos e apoio na idealização desses projetos.

Para a Diretora da FMB, Dra. Maria Cristina Pereira Lima, o ponto forte da visita foi o diálogo com os parlamentares. “Apresentamos nosso trabalho e entendemos melhor o fluxo das solicitações de emendas parlamentares. Com essa aproximação, tenho certeza que abrimos caminho para grandes parcerias”, disse.

“Estas visitas são muito importantes, e nosso maior foco é divulgar o grande trabalho realizado pelo HC, pela FMB e pelo IBB. Sem dúvida, muitos contatos foram feitos e os frutos serão colhidos entre este ano e ano que vem”, explicou Lelo Pagani.