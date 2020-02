AAF reabre secretaria nesta segunda-feira; piscinas somente após o carnaval

A secretaria do clube atenderá o associado a partir desta segunda-feira (17), das 8 as 19 horas

da Redação

Duramente afetada pela enchente provocada pela chuva do último final de semana, a Associação Atlética Ferroviária (AAF) promove trabalhos contínuos de reparos em sua estrutura de atendimento ao sócio, além do complexo de piscinas, saunas e poliesportivo.

A secretaria do clube começará a atender novamente o associado a partir desta segunda-feira (17), das 8 as 19 horas. Aos sábados, o horário vai das 9 as 13 horas. O espaço foi completamente tomado pela água e lama, comprometendo equipamentos, móveis e documentos. Foram compradas novas mobílias, além de computadores e outros acessórios.

Já as piscinas demandam trabalho mais demorado. Completamente tomadas pela água do córrego Água Fria, que transbordou e invadiu o clube, as piscinas externas e internas passam por limpeza total e troca da água. Alguns azulejos precisaram ser trocados, bem como a manutenção de motores. Previsão da diretoria é que as piscinas sejam liberadas após o Carnaval.

As saunas também reabrirão somente após a folia de momo. No local foram promovidas a limpeza total do espaço, que foi tomado pela água e lama, além da manutenção dos equipamentos e do sistema de aquecimento.

O complexo poliesportivo, que agrega quadras e o campo do estádio Acrísio Paes Cruz já passa pela manutenção, com a reconstrução de paredes, limpeza de vestiários e banheiros, além de serviços pontuais.