Encerrada campanha de arrecadação de donativos para afetados pela enchente

Nesta semana, todas as famílias atingidas pela chuva passam a ser atendidas pelo seu CRAS

da Prefeitura de Botucatu

A Secretaria Municipal de Assistência Social está encerrando a arrecadação de doações às vítimas das chuvas. Desde segunda-feira, 10, quando as fortes chuvas atingiram Botucatu, uma corrente solidária se formou na Cidade e a população prontamente auxiliou quem perdeu tudo.

Milhares de peças de roupas e sapatos, cobertores, colchões, móveis, eletrodomésticos e toneladas de alimentos foram doados no Ginásio Municipal. Todo o material foi depositado na quadra e vem sendo separado pelas equipes da Prefeitura para a entrega às famílias.

“Botucatu foi muito solidária nestes dias e nós só temos que agradecer todos os voluntários que se empenharam em auxiliar nossas equipes no atendimento às vítimas. Nós estamos encerrando as arrecadações e pedimos que a população não leve mais doações até o Ginásio ou ao Fundo Social. Temos muitas doações, muito mais do que precisaríamos para atender a todos os desabrigados, e por isso precisamos encerrar todo o tipo de arrecadação”, explica Silvia Fumes, Secretaria de Assistência Social.

Nesta semana, todas as famílias atingidas pela chuva passam a ser atendidas pelo seu CRAS (Centro de Referência à Assistência Social) de referência. A equipe irá fazer o acolhimento e distribuir as doações necessárias à família.

Endereços e telefones dos CRAS:

CRAS Central:

Rua Sete de Setembro, 198 – Jardim Central

Telefone: (14) 3811-1466

CRAS Leste

Rua Sebastião Gonçalves Cunha, 304, Jardim Vista Linda

Telefone: (14) 3811-1463

CRAS Oeste (Rubião Júnior) (1)

Rua Caetano Vidoto, 231 – Vila Formosa

Telefone: 3811-1464

CRAS Oeste (Parque Imperial) (2)

Avenida Brasil, 263 – Parque Imperial

Telefone: 3811-1455

CRAS Norte (Vitoriana) (1)

Rua Conde Serra Negra, 37 – Vitoriana

Telefone: 3811-1416

CRAS Norte (2)

Rua Hermínio Marco Calonego, 28 – Jardim Panorama

Telefone: (14) 3811-1435

CRAS Setor Sul

Avenida Mario Barbieri, 470 – Cohab I

Telefone: (14) 3811-1462