Hospital das Clínicas muda local de coleta de exames

da Redação

O Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) mudará, a partir de 15 de abril, a coleta de exames laboratoriais da rede pública de saúde. Antes feitos no Hospital do Bairro (antigo Sorocabana), os procedimentos serão efetuados no Ambulatório de Especialidades, instalado no câmpus da Unesp, em Rubião Júnior.

Segundo o HCFMB, a decisão visa “aprimorar a assistência e beneficiar o paciente, que fará a coleta de exames em um espaço novo, amplo e devidamente preparado para recebê-lo”. Inaugurado no ano passado, o Ambulatório de Especialidades já foi projeto com sala de coleta. Além disso, a logística será otimizada, já que o Laboratório de Análises Clínicas do HCFMB fica no mesmo Campus, e poderá receber os pedidos com mais rapidez e segurança.