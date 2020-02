Próxima Roda de Gestantes será nesta quarta-feira, 19

A entrada é gratuita e aberta a gestantes, mães, puérperas e acompanhantes

A partir do momento em que o bebê começa a se desenvolver, um turbilhão de sentimentos toma conta da cabeça da mulher. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde irá promover na próxima quarta-feira, 19, a Roda de Gestantes com o tema “Saúde emocional na gravidez e após o parto”.

O encontro, que ocorre mensalmente, tem como objetivo neste mês de fevereiro, instruir as gestantes sobre como reagir às mudanças emocionais de cada trimestre da gravidez e do período pós-parto. Assim, busca ajudar as futuras e recém-mães a detectar e, se for o caso, combater os males da gestação, entre eles a depressão pós-parto.

A Roda de Gestantes de quarta-feira será às 19 horas, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde (Rua Major Matheus, 07,Vila dos Lavradores). A entrada é gratuita e aberta a gestantes, mães, puérperas e acompanhantes

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Endereço: Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100