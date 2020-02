Trecho da Rua Curuzu se torna mão dupla após queda de ponte

O esquema estará mantido até que as obras de reparo e reconstrução da ponte estejam concluídas

da Redação

Para amenizar os efeitos no trânsito devido a queda da ponte na Rua Rafael Sampaio, a Prefeitura de Botucatu tornou o trecho entre a rua Djalma Dutra e a Avenida Petrarca Bachi, mão dupla de direção.

Com isso está proibido estacionar nos dois lados da via. O esquema estará mantido até que as obras de reparo e reconstrução da ponte estejam concluídas.

Objetivo é dinamizar o tráfego e evitar que moradores do Setor Leste precisem se deslocar por longas distâncias, provocando lentidão em outras vias.