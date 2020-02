Tubinho fará show solidário às vítimas da enchente nesta terça (18); trocas de cobertores prosseguem

O Show 100% Solidário do Palhaço Tubinho ocorrerá nesta terça-feira, no Colégio La Salle

da Redação

Continua nesta segunda-feira, 17, e na terça-feira, 18, a troca de cobertores (coberta ou edredom) por ingressos para o Show 100% Solidário do palhaço Tubinho, em Botucatu, em prol das vítimas da chuva, que ocorrerá nesta terça, 18.

As trocas iniciaram na sexta-feira, 14, e a procura por ingressos foi grande. Os ingressos estão sendo trocados no Fundo Social de Solidariedade, na Rua General Telles, 1.434, no Centro, das 8h às 18 horas, e são limitados.