Câmara busca soluções para Botucatu pós-chuva

A sessão ordinária da segunda-feira, 17 de fevereiro, ficou marcada pelas diversas solicitações que trouxeram como tema principal soluções para uma Botucatu que enfrenta os danos causados pela forte chuva da madrugada do último dia 10. Dos 25 requerimentos aprovados pelos vereadores no pequeno expediente, 13 diziam respeito ao assunto.

Entre as questões levantadas, encontram-se pedidos de emendas parlamentares a deputados e senadores que possibilitem a reconstrução de áreas danificadas; isenção de pedágio a botucatuenses que estão utilizando vias alternativas à Rodovia Marechal Rondon interditada; divulgação sobre os procedimentos para que vítimas das chuvas possam sacar o FGTS; e informações do Poder Público sobre plano de drenagem, aluguel social destinado aos desabrigados pela chuva, empreendimentos construídos nas margens do Rio Lavapés e até mesmo dados gerais sobre pontes prejudicadas, atendimentos da Defesa Civil e ações planejadas para minimizar impacto de próximas chuvas.

Quer outros detalhes dos 25 requerimentos, quatro moções e um voto de pesar aprovados? A íntegra e a autoria de todas as matérias da noite estão disponíveis na aba “Proposituras” do site da Câmara.

Moções homenageiam quem atuou na linha de frente da calamidade pública

Os vereadores ainda aprovaram moções de congratulações que homenagearam pessoas e entidades que tiveram papel de destaque no durante e no após a chuva. Foram lembrados a SABESP, que garantiu o reabastecimento de água na cidade por meio de trabalho ininterrupto de seus funcionários; o grupo Jipeiros e Trilheiros de Moto de Botucatu, responsável por levar mantimentos a pessoas isoladas em áreas de difícil acesso; e órgãos ligados ao Poder Executivo, especificamente o Prefeito, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Assistência Social e o Fundo Social, além de Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal e Estadual, que atuaram no resgate, atendimento e auxílio às pessoas atingidas pelas recentes chuvas.