“Mestres do Ofício de Botucatu” ficará em exposição até o dia 28

da Prefeitura de Botucatu

A exposição “Mestres do Ofício de Botucatu”, estará disponível ao público até o próximo dia 28, no Museu Histórico e Pedagógico “Francisco Blasi”, o MuHP.

Em exposição desde 19 de dezembro do ano passado, a mostra é resultado do trabalho de alunos do curso Design Social para Culturas Populares, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa de Oficinas Culturais, e ministrado pela designer Silvia Sasaoka.

Através da sensibilização de seus participantes para explorarem a diversidade sociocultural do município de Botucatu, a exposição mostra novas perspectivas de cidadania ao identificar profissionais anônimos e reconhece o valor cultural e social de seus trabalhos feitos à mão.

O público conhecerá trabalhos originais, artesanais e manufaturados de sete mestres de ofício residentes em Botucatu, que tiveram seu aprendizado a partir de outros mestres ou por autodidatismo. A biografia e os processos de cada mestre são exibidos continuamente em vídeo, e também disponibilizados em um canal na internet criado exclusivamente para o projeto, que pode ser acessado via redes sociais do MuHP Botucatu.

A exposição, de maneira inédita, integra outra exposição vigente no MuHP: o Novembro Negro, com trabalhos artísticos de pessoas negras. O intuito é promover um diálogo entre as diversas manifestações artísticas, culturais e de ofícios que tanto enriquecem a comunidade.

A exposição Mestres de Ofício de Botucatu está à disposição do público das 9 às 17 horas, até o dia 28 de fevereiro de 2020.

A entrada do MuHP é franca e aberta a todos.

Mestres de Ofício

Carlos Alan Lira – artesão e construtor de bambu

Idalino dos Santos – artesão de brinquedos

José Cláudio Lino – músico e luthier de pífanos

Marcos Mendes Maciel – artista-desenhista

Sandra Regina dos Santos – professora de crochê

Thaís Avellar Guerra – professora de rendas

Zeca Godinho – artista-marceneiro

Mais informações:

Museu Histórico e Pedagógico “Francisco Blasi”

Rua General Teles, 1738 – Centro (Espaço Cultural)

Telefone: (14) 3811-1480