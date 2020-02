Superintendente do HC, André Balbi recebe título de Cidadão Botucatuense

Homenagem é recebida por pessoas que não nasceram em Botucatu, mas que escreveram sua história na cidade

da Assessoria

A noite da última sexta-feira, 14, foi marcada pela emoção. O Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), Dr. André Balbi, recebeu na Câmara Municipal o título de Cidadão Botucatuense.

A homenagem, recebida por pessoas que não nasceram em Botucatu, mas que escreveram sua história na cidade, foi uma iniciativa do vereador Cula, e aprovada em maioria pelos vereadores.

“Uma vida inteira dedicada ao estudo, ensino e pesquisa. A maior parte da sua história profissional foi escrita não só em Botucatu, mas no HCFMB. Hoje, não é só o profissional que está sendo homenageado, mas o homem íntegro, dedicado e disponível para as coisas do seu trabalho, da sua cidade e de sua família que tive o prazer de conhecer”, discursou o vereador Cula.

Na presença das autoridades, familiares e amigos, Dr. André Balbi recebeu oficialmente o título de Cidadão Botucatuense. Em um discurso emocionado, descreveu a relação com sua família, e relembrou sua trajetória na cidade. “É com grande alegria e emoção que estou aqui hoje, recebendo este título que, para mim é um grande presente de aniversário. Ontem completei 57 anos de vida, dos quais 35 anos em Botucatu”, iniciou.

“Vejo o HC cada vez mais como o coração de Botucatu. HC e Botucatu são únicos para mim. Dirijo o HC com o prazer e dedicação com que dirijo minha vida e aprendo com este Hospital todo dia”, disse Balbi.

Sobre André Balbi

Nascido em Bebedouro no dia 13 de fevereiro de 1963, sua história com Botucatu começou há 38 anos, no ano de 1982, quando chegou para realizar o sonho de ser médico psiquiatra.

Optou pela nefrologia após conhecer Dinah Borges de Almeida, sua mais admirada professora. Formou-se em 1987 e no ano seguinte, ingressou na residência médica na disciplina de nefrologia.

Dedicou-se inicialmente a desenvolver o Programa de Transplante Renal, que estava sendo implantado no HCFMB. Em 2005, assumiu a Chefia da Unidade de Diálise do HCFMB. Já em 2008, tomou posse como Diretor Clínico do HCFMB e em 2011, foi Diretor de Assistência, estruturando o departamento. Assumiu a Chefia de Gabinete do HCFMB em 2016 e em 2017, foi nomeado como Superintentendente do Hospital das Clínicas pelo então Governador, Geraldo Alckmin.