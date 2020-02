Botucatu recebeu torneio regional de tênis de mesa da Fundação CASA

O evento contou com a participação de mais de 30 jovens de ambos os sexos

A cidade de Botucatu recebeu na terça-feira, 18 de fevereiro, a edição 2020 do Torneio Regional de Tênis de Mesa da Fundação CASA. As partidas ocorreram no Estádio Municipal Professor João Roberto Pilan.

O evento contou com a participação de mais de 30 jovens de ambos os sexos, que cumprem medida socioeducativa nos centros da Fundação CASA localizados em Botucatu, Bauru, Iaras, Cerqueira César e Itapetininga.

O torneio foi disputado em duas categorias: masculina e feminina. Na masculina, os centros Madre Teresa I e II, Três Rios, Rio Novo, João Paulo II, Bauru, Nelson Mandela, Esperança e Botucatu serão representados por três competidores, no esquema todos contra todos.

A categoria feminina contará com a participação de seis adolescentes, dos centros femininos de Cerqueira César e Anita Garibaldi. Os três jovens mais bem colocados em cada categoria serão premiados com medalhas.