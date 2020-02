Botucatu: Show do Tubinho arrecadou mais de 700 cobertores em prol das vítimas da chuva

Todos os cobertores já estão no Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Botucatu

do Leia Notícias

O Show 100% Solidário do Palhaço Tubinho em Botucatu, nesta terça-feira, 18, em prol das vítimas da chuva, foi um sucesso de solidariedade.

O auditório do Colégio La Salle ficou lotado para assistir ao espetáculo do palhaço mais querido de Botucatu e sua trupe do Circo de Teatro Tubinho. Os ingressos foram trocados por cobertores e no total foram mais de 700 cobertores arrecadados.

Todos os cobertores já estão no Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Botucatu e serão destinados para as pessoas que necessitam.

#SomosTodosBotucatu: Circo de Teatro Tubinho; FJ Assessoria Produção e Marketing; Jornal Leia Notícias; Colégio La Salle, Universidade La Salle; Fundo Social de Solidariedade; Notícias Botucatu; Botucatu Online, Sistema Prever; Rádio Clube FM; Gráfica Botucatu; JH Publicidade; DJ Company; Pizza Frita Semião; Restaurante Império do Sabor; McDonald´s Botucatu e Associação Mulher Unimed Botucatu.