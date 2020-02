Famílias vítimas das chuvas em Botucatu já foram realojadas

Todas as famílias estão recebendo roupas, alimentos, eletrodomésticos, móveis e utensílios

da Prefeitura de Botucatu

Há dez dias Botucatu foi atingida por uma chuva intensa, que desalojou e desabrigou mais de 150 pessoas, sendo a maioria delas moradora da região do Rio Lavapés. Foram mais de 280 milímetros de chuva em 24 horas, quantidade de chuva superior ao esperado para todo o mês.

Deste total, 9 famílias foram encaminhadas ao Ginásio Municipal “Dr. Mário Covas Júnior”, onde ficaram alojadas por quase dez dias. Nesta quarta-feira, 19, as últimas duas famílias estão deixando o alojamento para ir para a casa nova, alugada por meio do programa de Aluguel Social da Prefeitura.

O Aluguel Social é regulamentado por lei municipal e tem como objetivo o pagamento do aluguel de um imóvel para famílias que tiveram suas casas danificadas por desastres naturais, como o que ocorreu na semana passada. Nestes casos, uma comissão é formada por representantes da Prefeitura, principalmente das Secretarias Municipais de Assistência Social e Habitação, que acompanha às famílias na contratação deste serviço. É estabelecido um valor teto e a família pode escolher o imóvel no bairro e região da Cidade que tem preferência.

“Desde a semana passada nossas equipes têm se empenhado 24 horas por dia para atender todos os desabrigados e desalojados pela chuva. Trabalhamos inicialmente no atendimento no Ginásio, depois fomos dando suporte para que estas pessoas pudessem voltar para casa. Estamos acompanhando os contratos de aluguel, para que estas famílias tenham uma casa para morar. Agora começa outra etapa, a composição desta casa, com móveis e utensílios”, explicou Silvia Fumes, Secretária Municipal de Assistência Social.

Todas as famílias estão recebendo roupas, alimentos, eletrodomésticos, móveis e utensílios para recompor suas casas. Empresas da Cidade também se uniram para comprar eletrodomésticos novos para as vítimas das enchentes. Uma comissão organizada por representantes de cada empresa e da Prefeitura fará a distribuição dos itens de acordo com a necessidade das famílias.

“Tenho que agradecer toda a solidariedade e dedicação dos empresários, voluntários e principalmente da equipe de servidores da Secretaria de Assistência Social, que se empenharam incansavelmente nos últimos dias para atender e dar o suporte necessário a todas as vítimas das chuvas”, completou Silvia Fumes.