Marechal Rondon: trecho da “serra” deve ser liberado até sexta-feira (21)

A liberação ocorrerá inicialmente para veículos leves e de passeio

da Redação

O trecho de “serra” de Botucatu da Rodovia Marechal Rondon (SP 300), entre os quilômetros 229 ao 332, deve ser liberado até a sexta-feira, 21 de fevereiro, pela Rodovias do Tietê, empresa concessionária pela manutenção da via, duramente afetada pela chuva e enchente ocorridas na madrugada de 10 de fevereiro.

Inicialmente prevista para esta quinta-feira, 20, a liberação foi postergada por mais um dia a fim de que as equipes concluam os trabalhos de remoção de barro, pedras e façam as obras de contenção e reparos na pista. A liberação ocorrerá inicialmente para veículos leves e de passeio, havendo restrição para caminhões e outros veículos de carga.

Uma opção para acesso a cidades como Anhembi, Bofete e Conchas é a rodovia Castello Branco (SP 280), havendo cobrança de pedágio em Itatinga e Quadra.

Já o outro trecho duramente afetado, entre São Manuel e Botucatu (proximidade do pedágio) tem trânsito liberado, apenas com pista simples. A concessionária prossegue com obras de reparo na cratera formada e que tragou um caminhão, vindo a matar o motorista.