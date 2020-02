Unesp: curso de Geobiologia está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para duas turmas do Curso de Geobiologia, realizado nos meses de fevereiro e março e promovido pela Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (Fepaf).

Destinado a ampliar o conhecimento de estudantes, professores e público em geral que se interessa pelos estudos do solo, da terra e tudo que envolve a sua relação com os seres vivos, o curso acontecerá às terças e quintas-feiras, a partir das 19h, na sede da Fepaf, na Fazenda Experimental Lageado. Em fevereiro, o curso acontece nos dias 11, 13, 18 e 20. Na edição de março, as aulas acontecem nos dias 10, 12, 17 e 19

A Geobiologia é a ciência que estuda as influências das energias cosmo-telúricas sobre os seres vivos. As energias que emanam do subsolo terrestre produzem ondas eletromagnéticas que desequilibram a saúde e o bem-estar dos seres vivos. Através de técnicas específicas e aparelhos, é possível detectar, quantificar e encontrar soluções para estes desequilíbrios energéticos.

A utilização dessas técnicas propicia, por exemplo, campos de agricultura mais produtivos, construções com materiais não tóxicos e terrenos livres de contaminação, prejudiciais à saúde humana. Geobiologia está intimamente ligada à Bioarquitetura, Sustentabilidade, Permacultura e todas as áreas ligadas ao estudo do solo e subsolo terrestre.

O curso será ministrado pela arquiteta e radiestesista Maria Tereza Montes e abordará, dentre outros temas: energias do solo terrestre; fluxo natural de energias entre o subsolo terrestre e o cosmo; cruzamento de redes de energia e desequilíbrios telúricos; noções básicas de eletromagnetismo; contaminação do solo; questões ambientais e estudos direcionados para a sustentabilidade; equilíbrio frequencial das cores e formas e cromoterapia aplicada à Geobiologia.

Mais informações, programação detalhada e inscrições aqui.