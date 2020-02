O evento terá entrada gratuita aos foliões

da Prefeitura de Anhembi

De 22 a 25 de fevereiro Anhembi realiza quatro noites de Carnaval na Praça da Matriz com banda, matinê e um tema para cada dia de festa.

Dias 22, 23 e 24, a folia fica por conta da banda Mala Direta. O grupo de Rio Claro tem 15 anos de formação com um repertório eclético e super animado.

No dia 25, tem matinê para a criançada e a noite presença da banda Furiosinha, de Cesário Lange, tocando as mais tradicionais e inesquecíveis marchinhas de carnaval. No mesmo dia, na sequência tem a danceteria Phanton e um grupo de dança pra fechar com chave de ouro.

A administração também organizou os dias por temáticas. Sábado será o dia dos tradicionais Blocos; já no domingo, será a Noite do Trocado; Segunda-feira acontece a Noite da Fantasia e, na terça-feira a Noite das Famílias.

Programação:

Sábado, dia 22 – Noite dos Blocos

21h – Animação e recepção dos blocos

22h Banda Mala Direta

Domingo, dia 23 – Noite do Trocado

22h Banda Mala Direta

0h- Recepção dos Trocados

Segunda, dia 24 – Noite da Fantasia

22h – Banda Mala Direta

0h – Apresentação das Fantasias

Terça-feira, dia 25 – Noite da Família

16h – Matinê

20h – Banda Furiosinha

21h – Danceteria Phanton

22h – Grupo de Dança