Câmara dos Deputados propõe à União mais investimentos na educação básica

Com essas mudanças orçamentárias, em 2021 o governo federal também deverá participar com 15% do fundo

da Agência Educa Mais Brasil

Uma proposta da Câmara dos Deputados sugere à União realizar um maior investimento na educação básica até o ano de 2026. Com a medida em prática, os números saltariam de 10% atuais, para 20% no prazo de seis anos, o que representa um valor estimado de R$ 80 bilhões injetados somente na modalidade de ensino básico. Essa informação tem como base o relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que reformula o Fundo de Financiamento da Educação Básica (Fundeb).

Com essas mudanças orçamentárias, em 2021 o governo federal também deverá participar com 15% do fundo. Essa proposta orçamentária foi apresentada pela deputada Professora Dorinha Seabra (DEM-TO), que prevê o investimento de R$ 79,7 bilhões em seis anos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se comprometeu a pautar a matéria no plenário assim que estiver pronta.

Entenda mais sobre o Fundeb

O Fundo de Financiamento da Educação Básica (Fundeb) é responsável por reunir impostos municipais e estaduais, além de ajudar na complementação da União para estados que não atingem o valor mínimo por aluno definido a cada ano.

Em 2019, o total do fundo foi de cerca de R$ 150 bilhões. O Fundeb perde sua vigência no fim deste ano e passará por mudanças que darão um novo formato ao programa.

Mais investimento na Educação

Pensando em proporcionar o acesso a uma educação de qualidade, o maior programa de inclusão educacional, o Educa Mais Brasil, dispõe de bolsas de estudo com desconto de até 70% no valor das mensalidades.

Para conseguir o benefício é preciso acessar o site do programa e verificar as modalidades de estudos disponíveis em sua cidade. O programa tem parcerias com milhões de instituições de ensino em todo o Brasil.