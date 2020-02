Hospital das Clínicas lança nova versão de seu aplicativo

Outros recursos foram adicionados ao aplicativo nesta nova versão

da Assessoria

Neste mês de fevereiro, o aplicativo HC em Casa, idealizado pelo Centro de Informática Médica (CIMED) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), passou por uma atualização de suas funcionalidades, para que colaboradores e pacientes tenham acesso a diversas informações de forma simples e rápida, na palma das mãos.

Além das facilidades já existentes, outros recursos foram adicionados ao aplicativo nesta nova versão, como:

– Acompanhamento em tempo real do status da cirurgia do paciente

– Consulta de laudos de exames patológicos e de imagem

– Histórico de atendimento no Complexo HC com todas as consultas realizadas, inclusive as de emergência, além de sessões e internações.

“A partir desta atualização, o aplicativo também conta com uma pesquisa de satisfação e um banner em sua tela inicial, que possibilita a divulgação pelo HC de mensagens ou orientações a todos os usuários do aplicativo, bem como o envio de notificações específicas”, afirma Marcelo Roberto Martins, diretor do CIMED.

O aplicativo móbile do HCFMB foi lançado em 2016 e passou por uma reformulação dois anos depois, com um novo layout lançado durante o evento comemorativo ao Dia do Servidor Público em outubro de 2018. As funcionalidades já oferecidas foram mantidas:

– Resultados de exames laboratoriais

– Agenda de consultas

– Ouvidoria.

A atualização do HC em Casa está disponível gratuitamente nas versões Mobile, Android e Tablet pelo Play Store e na plataforma App Store para os dispositivos Apple (IOS).

Serviço

Aplicativo “HC em Casa” – disponível nas plataformas Mobile, Android e Tablet pelo Play Store

Pacientes e público em geral: para acessar os módulos confidenciais (resultados e agenda), o primeiro acesso requer um termo de autorização. Dirija-se ao Prédio dos Ambulatórios do HC e solicite seu acesso.