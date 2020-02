O que a Economia de Francisco está buscando?

O conceito de desenvolvimento sustentável parece recente, mas foi citado em 1972

por Diogo Lopes*

Quero começar esse artigo citando convidando você a ler o primeiro artigo dessa série, caso não tenha ainda lido. Nele faço uma introdução sobre o tema “Economia de Francisco”, apreciando o chamado do Papa Francisco para um encontro em Março de 2020 em Assis, na Itália, onde serei um dos Jovens Brasileiros selecionados.

No primeiro artigo um dos pontos mais importantes que considerei nesse processo de investigação foi de tentar entender as motivações do Papa Francisco em realizar esse chamado bem como, aprofundar a principal causa para buscarmos justificar esse chamado. Se você ainda não leu, recomendo que vá ler o primeiro artigo para criar nexo com este, que é sua continuidade.

Analisemos agora a palavra “Economia”. Eco, significa “Casa”, e “Nomia”, organização. Sendo assim temos o significado completo: “Organização dos Recursos de Nossa Casa”. Dessa forma, o próprio conceito de Economia considera que o assunto está intrinsecamente relacionado com a “distribuição e acesso”. Você não precisa concordar comigo, mas me parece, em minha opinião que o conceito de Economia foi distorsionado por uma visão de acúmulo, ou seja, de ao invés de distribuir e organizar, para competir e reservar.

O quadro de saúde de nossa “Casa Comum – Mãe Terra”, para quem pesquisar e estudar será devastador. Já era previsto desde 1970 quando muitos cientistas iniciaram a fazer predições sobre as situações que estamos presenciando atualmente, mas neste momento o que parecia uma falácia, ou alarmes exagerados, está manifestando-se em ritmo acelerado.



O conceito de desenvolvimento sustentável parece recente, mas foi citado em 1972, durante a Conferência de Estocolmo. Neste evento produziu-se um documento chamado: Declaração sobre o Ambiente Humano, e nele já se trazia a ideia central de desenvolvimento sustentável, como no trecho:



“Tanto as gerações presentes como as futuras tenham reconhecida, como direito fundamental, à vida num ambiente sadio e não degradado (…)”.

Foi em 1987 que a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas (CMAD) recomendou um documento atualizado sobre as novas diretrizes de desenvolvimento sustentável. Em 1988, a Assembleia das Nações Unidas aprovou uma resolução que determinava a realização de uma conferência sobre temas ambientais.

O Brasil ofereceu-se para sediar o encontro esperando se tornar um articulador internacional.Os temas propostos para a conferência se pautavam em questões apontadas desde Estocolmo:

proteção aos solos, por meio do combate ao desmatamento, desertificação e seca; proteção da atmosfera, por meio do combate às mudanças climáticas; proteção das áreas oceânicas e marítimas; conservação da diversidade biológica, controle de biotecnologia, controle de dejetos químicos e tóxicos; erradicação de agentes patogênicos e proteção das condições de saúde.

Cito abaixo um trecho da Encíclica Laudato Si, de Papa Francisco publicada em 2015 para trazer luz a essa constatação:



207. A Carta da Terra convidava-nos, a todos, a começar de novo deixando para trás uma etapa de autodestruição, mas ainda não desenvolvemos uma consciência universal que o torne possível. Por isso, atrevo-me a propor de novo aquele considerável desafio: «Como nunca antes na história, o destino comum obriga-nos a procurar um novo início (…). Que o nosso seja um tempo que se recorde pelo despertar duma nova reverência face à vida, pela firme resolução de alcançar a sustentabilidade, pela intensificação da luta em prol da justiça e da paz e pela jubilosa celebração da vida».[148]

A Carta da Terra teve sua semente plantada em 1992 sendo lançada em 1999 e ratificada em 2000. E do que se trata essa Carta da Terra?

“A Carta da Terra parte de uma visão integradora e holística. Considera a pobreza, a degradação ambiental, a injustiça social, os conflitos étnicos, a paz, a democracia, a ética e a crise espiritual como problemas interdependentes que demandam soluções includentes. Ela representa um grito de urgência face às ameaças que pesam, sobre a biosfera e o projeto planetário humano. Significa também um libelo em favor da esperança de um futuro comum da Terra e Humanidade.” Leonardo Boff- Teólogo e Presidente de Honra do CDDH

Quero invocar o Preâmbulo da Carta da Terra:



“Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro reserva, ao mesmo tempo, grande perigo e grande esperança. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos nos juntar para gerar uma sociedade sustentável global fundada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade de vida e com as futuras gerações.”

O trecho “Devemos nos juntar para gerar uma sociedade sustentável”, infelizmente fracassou. Agora temos que nos juntar para gerar uma sociedade regenerativa. Foram tantos anos de alerta, entretanto, continuamos a degradar e contaminar. Nesse momento, a situação é de desastre, de emergência. O problema é que muitos de nós, estamos “cegos” e ou indiferentes a gravidade desse Ecocídio.

Quais são os principais desafios dos Jovens de Assis e da Humanidade para iniciar uma era de desenvolvimento regenerativo:



Aquecimento Global

Falta de Interesse dos Governantes conter Aquecimento Global

Desmatamento e Desertificação

Contaminação da Água

Aquecimento e Acidificação dos Oceanos

Destruição da Flora Silvestre

Contaminação do Ar

Contaminação dos Alimentos e Transgenia de Sementes

Genocídio de Povos Originários

Mineração em Terras Indígenas

Redução de Áreas de Conservação e Preservação

Crimes Ambientais como da Vale/Samarco em Mariana e Brumadinho

Privatização de Bens Públicos como a Água

É essa a importância e a urgência do chamado do Papa Francisco, para Assis em Março de 2020, convocando 2000 jovens para transgredir esse sistema nocivo, tóxico e efêmero, é nada mais nada menos do que a nossa própria sobrevivência como espécie. A Mãe Terra será capaz de se regenerar, porém, nós, seremos capazes de regenerar a tempo? A Economia de Francisco está buscando a Regeneração: inicialmente de nosso pensamento para depois incidirmos em nossa Casa Comum – Mãe Terra.

Para Francisco em sua encíclica implanta uma fórmula para essa regeneração desde do indivíduo: Ele chama a todos a uma entrega, uma entrega que depende de um processo de interiorização. É nessa introspecção que seremos todos capazes de nos conectar com nosso próprio chamado interno, com o objetivo de compreender qual é nosso papel nessa situação catastrófica.

Convido o leitor a terminar esse artigo respirando profundamente, em um espaço com muita Natureza, tente estar ao SOL, e pergunte ao seu coração: Como eu, posso contribuir para a regeneração de nossa Casa Comum – Mãe Terra? O que eu posso regenerar em meu próprio Corpo – Mente? Como posso conectar-me a minha Alma – Espírito e ser parte desse chamado?



No próximo artigo, vamos aprofundar ainda mais o chamado do Papa e compreender as estratégias para um desenvolvimento regenerativo disponíveis para nós nesse momento. Você é muito importante! Por amor, considere refletir sobre esse chamado!

Diogo de Castro Lopes é botucatuense, empreendedor, e participará do evento A Economia de Francisco, em março de 2020- diogo@nascentes.org.br