Prefeito pede suspensão de tarifa de pedágio até reparo da Rodovia Marechal Rondon entre Botucatu e São Manuel

A Rodovia chegou a ficar totalmente fechada por 5 dias

Da Prefeitura de Botucatu

O Prefeito Mário Pardini enviou um ofício a Concessionária Rodovias do Tietê, Artesp e Governo do Estado de São Paulo solicitando a suspensão da cobrança da tarifa do pedágio na praça entre Botucatu e São Manuel (KM 259+200) enquanto a Rodovia Marechal Rondon, no quilômetro 257, não é reparada.

Com as chuvas intensas que atingiram a Cidade no dia 10 de fevereiro, parte da pista cedeu, impedindo a passagem de veículos. A Rodovia chegou a ficar totalmente fechada por 5 dias, sendo liberada meia pista, por 1,4 quilômetros, no último final de semana.

Porém, devido ao desvio realizado no local, motoristas têm relatado lentidão e congestionamentos. Um caminhão também tombou nesta quinta-feira, 20, na alça de acesso ao desvio, no sentido Capital – Interior.

“Me preocupa esta condição principalmente por causa dos pacientes que vem diariamente até Botucatu para fazer tratamento no Hospital das Clínicas, dos alunos da área rural que utilizam o transporte escolar, dos universitários que viajam para estudar todos os dias, além de centenas de funcionários que trabalham nas cidades da região”, afirmou o Prefeito Pardini.

Para dar mais agilidade as viagens, o Prefeito Mário Pardini está solicitando que a empresa Concessionária Rodovias do Tietê abra as cancelas do pedágio, isentando os motoristas da tarifa enquanto a obra de recuperação da pista não for concluída.