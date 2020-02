Sesi de Botucatu terá programação exclusiva para o Carnaval

A entrada para usuários é gratuita, mediante a apresentação de carteirinha

da Assessoria

O SESI Botucatu já está em clima de Carnaval, que promete muita diversão com a matinê do seu CarnaSESI. Ela será realizada no próximo dia 22, das 14h às 17h, no Balneário da unidade (caso chova, as atividades serão transferidas para o ginásio).

A entrada para usuários é gratuita, mediante a apresentação de carteirinha, e não usuários pagam ingressos no valor da diária do clube.

A programação de atividades e a estrutura da matinê foi especialmente pensada para divertir não só as crianças, mas também os adultos. A matinê terá concurso de fantasias (para crianças até 12 anos), coreografias, gincanas aquáticas, animação com DJ, praça de alimentação e espaço kids.

Serviço

O SESI Botucatu fica na Dr. Rua Celso Cariola, 60, no Conjunto Habitacional Eng. Francisco Blasi. Informações podem ser obtidas na Secretaria Única pelo telefone (14) 3811-4450 ou e-mail subotucatu@sesisp.oirg.br, de terça a sexta, das 8h às 19h, e sábados, das 9h às 16h30, ou site botucatu.sesisp.org.br.