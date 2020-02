Projeto da Unesp de Botucatu sensibiliza sobre participação feminina na ciência

Projeto “Meninas na Ciência” existe há 2 anos o projeto e mantém intervenções

da Assessoria

Em 11 de fevereiro é celebrado o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, aprovado pela ONU em dezembro de 2015, com objetivo de promover o acesso e a participação de mulheres e meninas na ciência. Mas de lá para cá, o que mudou ?

Segundo a Profa. Percília Giaquinto, do Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências da Unesp Botucatu, a proporção de mulheres que publicam artigos científicos cresceu 11% no Brasil nos últimos 20 anos. O que demonstra algum avanço.

“Porém, ainda existem inúmeros desafios. Embora globalmente as mulheres representem 53% dos bacharéis e mestres, seu número diminuiu para 43% das graduadas com doutorado, seguido por uma queda drástica para 28% no nível de pesquisadora”, compara.

“As mulheres permanecem sub-representadas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (a chamada STEM: Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Essa lacuna, obviamente, não é o resultado de diferenças na capacidade intelectual. Mas alguns estereótipos negativos desestimulam as meninas a buscarem seu espaço nestas áreas”, complementa.

Provocar inspiração

Engajada nesta pauta dentro (e fora) da Universidade, Percília ao lado de alunas de graduação e pós-graduação conduz há cerca de 2 anos o projeto “Meninas na Ciência”. A proposta é sensibilizar e conscientizar sobre a contribuição e participação feminina na esfera da ciência. O projeto divide-se com dois públicos em especial: alunas do Ensino Médio e alunas da própria Universidade.

As primeiras intervenções acontecem desde 2018 na Escola Estadual João Queiroz Marques, localizada em Rubião Júnior, distrito de Botucatu. Em um primeiro momento envolvendo meninas e meninos. E na sequência, apenas meninas.

A abordagem dos encontros inclui contextos sociais e históricos da entrada das mulheres no mercado de trabalho e na ciência. Além da apresentação de exemplos de mulheres importantes nessas áreas. Tudo para que as meninas sejam inspiradas e visualizem alternativas diferentes para o seu futuro.

“Além disso, trabalhamos temas demandados pela escola como educação sexual e higiene pessoal. Em parceria com a Liga de Saúde Sexual e Reprodutiva (SASERE) da Faculdade de Medicina de Botucatu tivemos aulas expositivas, práticas, rodas de conversa e feira de ciências”, conta.

“Já no campus, promovemos atividades de coletivo com reuniões temáticas quinzenais, com a proposta de apresentar e discutir assuntos relacionados à desigualdade de gênero no meio acadêmico, pois percebemos uma demanda entre as jovens cientistas para espaços de fala como este”, diz.