Locais turísticos recebem placas de alerta sobre afogamento

por Flávio Fogueral

Alguns dos principais pontos turísticos de Botucatu são cachoeiras, lagoas e pequenos tanques de água. Para alertar a população e visitantes, a Secretaria Municipal de Turismo instalou placas de alerta para risco de afogamento em diversas regiões.

Foram instaladas sinalizações na orla do Rio Bonito Campo e Náutica, Bairro da Mina e no complexo turístico do Véu da Noiva. Iniciativa ocorre após os recentes casos de morte por afogamento tanto no Rio Bonito (em dezembro de 2019 e que vitimou Joabson Calazans de Oliveira, de 22 anos) e na Mina (em 12 de janeiro, sendo José Florisvaldo Carvalho de Oliveira, de 52 anos, a vítima).

A iniciativa teve apoio do Corpo de Bombeiros e do Conselho Municipal de Turismo (COMUTUR) .