Prefeito de São Manuel também pede suspensão da tarifa de pedágio na Rondon

Da Prefeitura de São Manuel

O prefeito Ricardo Salaro enviou ofício nesta sexta-feira, 21, ao Coordenador da Faixa de Domínio da Concessionária Tietê, Luiz André Sartori, solicitando a isenção da tarifa do pedágio no trecho entre São Manuel-Botucatu, até a conclusão das obras de recuperação da pista.

No ofício enviado, o prefeito cita que a situação atual da Rodovia Marechal Rondon vem causando enormes transtornos aos motoristas, as pessoas que se utilizam do Hospital da Unesp, aos universitários e funcionários das cidades da região, que se utilizam da estrada todos os dias. Diante dos transtornos pede a isenção da tarifa e ainda que a concessionária melhore as condições do desvio por ela disponibilizado.

O ofício enviado à Concessionária Tietê, também foi endereçado a Antonio Carlos Rezeque Malufe, Secretário Executivo da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo e ainda a Carlos Gomes, gerente de Operações da Artesp, para que ambos notifiquem a Concessionária, sobre o transtorno causado às pessoas que residem na região.

Na manhã desta sexta-feira, o prefeito havia recebido um pedido do vereador Anísio Pete, para que enviasse a concessionária Tietê, o pedido da suspensão da cobrança da tarifa do pedágio.

Na tarde desta sexta-feira, a Fundação Procon notificou a concessionária Rodovias Tietê, pedindo informações sobre as providências adotadas para garantir a regular utilização pelos usuários dos serviços prestados no trecho da Rodovia Marechal Rondon, entre as cidades de São Manuel e Botucatu, visando resguardar a segurança dos usuários e uma regular fluidez do trânsito.