São Manuel é opção para a folia de carnaval este ano

Com entrada franca, espera-se um público de milhares de foliões

da Prefeitura de São Manuel

O “Carnaval em Família 2020” promovido pela Administração Municipal, através das Diretorias Municipais de Turismo e Cultura terá como palco o espaço cultural do pátio da Estação Ferroviária, na praça Lauro de Oliveira, com entrada gratuita a população.

Os bailes carnavalescos e matinês serão realizados sob tendas montadas, durante os dias 22 e 24 (a partir das 21h) e as matinês durante os dias 23 e 25 (das 15h às 18h30).

A montagem da estrutura do palco e os preparativos para os festejos do Momo e sua Corte irão proporcionar que os foliões tenham o melhor carnaval da região, que será abrilhantado pela Banda MIX.

O Rei Momo que será Renan Luiz Leme Baptista e a rainha Lucilene de Oliveira Baptista, serão presenças garantidas nos bailes noturnos e matinês que irão acontecer. A escola de samba “Samba no Sangue” também estará presente, com seus passistas, bateria, mestre-sala e porta-bandeira e muito samba no pé.

ESTRUTURA

Para este ano, analisando o que foi realizado no Carnaval de 2020, as Diretorias de Cultura e Turismo optaram por realizar algumas modificações, visando uma maior participação das famílias, crianças e população em geral, nos festejos carnavalescos.

O palco da festa, a Estação Ferroviária, está equipado com enorme estrutura e terá seguranças estrategicamente distribuídos, praça de alimentação (priorizando as entidades assistenciais), grande tenda montada para os bailes, que serão abrilhantados pela superbanda (Banda Projeto Mix), iluminação cenográfica e decoração, valorizando, inclusive, a estrutura dos prédios centenários.

Os bailes noturnos acontecerão nos dias 22 e 24 de fevereiro das 21h às 2h, já as matinês acontecerão nos dias 23 e 25 de fevereiro das 15h às 18h30.

Ainda no palco do carnaval haverá ainda uma praça de alimentação, equipes com posto de atendimento médico e seguranças, para que seja um evento em que a família toda possa participar e viver momentos alegres e descontraídos; numa grande festa.

Toda a infraestrutura está sendo montada, com ambiente ricamente decorado. Durante a realização da matinê do dia 25 acontecerá o concurso para a escolha da melhor fantasia infantil. Tudo muito chique e muito animado.

Todo o grupo de servidores da Prefeitura Municipal, envolvendo diversas Diretorias Municipais estará direcionado para trabalhar para que o “Carnaval Estação em Família”, seja o melhor e o mais animado de todos os tempos.

Serviço

Realização: Prefeitura Municipal de São Manuel através das Diretorias de Cultura e Turismo

Apoio: Policia Militar, Guarda Civil Municipal, Conselho Tutelar e SABESP

Data: 22, 23, 24 e 25/02

Local: Estação Ferroviária – Praça Lauro de Oliveira

Horário:

Dias 22 e 24/02 das 21h00 às 02h00

Dias 23 e 25/02 das 15h00 às 18h30

Atrações:

Dias 22 e 24/02 – Desfile da Escola de Samba “Samba no Sangue” 21h30

Dias 22, 23, 24 e 25/02 – Banda São Manuelense Projeto Mix 22h

Dia 23 e 25/02- pintura facial e oficina de máscara carnavalesca

Dia 25/02- escolha da melhor fantasia infantil

Rei Momo: Renan Luiz Lemes Baptista

Rainha: Lucilene de Oliveira Baptista

Praça de Alimentação:

Entidades: Vila Vicentina, Voluntários do Câncer, Grupo Nosso Lar, Paróquia São Manuel, Casa Santa Maria e Grupo de Artesãos e Culinaristas “Amigos das Artes”

Produtos: Pastel, cachorro quente, batata chips, espetinho, água, refrigerante, cerveja, cachaça artesanal e chopp.

Ambulantes:

Avenida do café (mão que sobe), interditada as 13h00 no dia 21/02 para que os ambulantes possam ocupar os espaços – por ordem de chegada.

Poderão participar ambulantes cadastrados no setor de tributação da prefeitura.

Cadastro: Setor de Tributação;

Endereço: Dr. Júlio de Faria, nº 518 – Centro;

Telefone: (14) 3812-4400 – ramal 4465/4421;

E-mail: tributacao@saomanuel. sp.gov.br.

Interdição de ruas

Avenida do café – 21/02 as 13h00 até dia 26/02 as 9h00

Pátio da estação – 18/02 até dia 28/02 as 18h00

Avenida do Café – 22 e 24/02 das 21h00 as 22h30 – Escola de Samba “Sangue no Samba”

Entrada Gratuita

Para maior segurança do evento, não será permitido a entrada de objetos que possam gerar riscos como garrafas de vidro, material cortante, cooler, caixa térmica e outros