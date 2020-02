Acidente mata moradora de São Manuel; motorista estava embriagado e foi preso

Cinco pessoas ocupavam o veículo; motorista estava embriagado

DaRedação

Acidente na rodovia vicinal entre Barra Bonita e Mineiros do Tietê, na madrugada deste domingo, 24 de fevereiro, vitimou fatalmente uma mulher de 23 anos, moradora de São Manuel.

Maiara Camargo e mais quatro pessoas estavam em um Chevrolet Ônix, que trafegava pela rodovia vicinal Jaú-Barra Bonita. Por motivos ainda a serem apurados lela polícia, o motorista do veículo perdeu o controle no acesso a pista que liga Barra Bonita a Mineiros do Tietê.

Com o impacto, o veículo foi parar as margens da rodovia. Dos cinco ocupantes, duas pessoas tiveram ferimentos graves.

Já o motorista fez o teste do bafômetro, constatando haver nível etílico acima do permitido em lei. O mesmo recebeu os primeiros-socorros e foi preso em seguida.