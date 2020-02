Comércio em Botucatu terá horário especial de Carnaval; lojas não abrem nos dias 24 e 25

O comércio de Botucatu terá atendimento normalizado na quarta-feira, a partir das 9 horas

da Redação

As lojas do comércio de Botucatu (com exceção do Shopping e supermercados) terão horários especiais para a festa de Carnaval. Conforme estabelecido em convenção coletiva pelos Sindicatos do Comércio Varejista (Sincomércio) e dos Empregados no Comércio Varejista (Sincomerciários), não haverá expediente na segunda e terça-feira (dias 24 e 25 de fevereiro).

Lembrando que o dia 24 de fevereiro será trocado pelo feriado de 9 de julho (Revolução Constitucionalista de 1932) previsto para cair em uma quinta-feira. O comércio terá atendimento normalizado na quarta-feira, a partir das 9 horas. Confira abaixo: