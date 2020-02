Polícia prende membro do PCC por tráfico de entorpecentes

Foram apreendidos um tablete de crack e R$ 5 mil em espécie

Da Redação

Ação integrada da Polícia Militar de Botucatu e São Manuel resultou em flagrante de tráfico de entorpecentes no sábado, 22 de fevereiro.

O fato ocorreu na rodovia Geraldo Pereira de Barros (SP 255) quando a polícia, em patrulhamento, avistou dois veículos em atitude suspeita, no caso uma motocicleta Twister e um Hyundai HB 20. Ao visualizar as viaturas, os condutores empreenderam fuga, sendo que o motorista do carro foi detido pelos policiais.

Em revista ao interior do veículo, contando com auxílio de cão guia, foi encontrado um tablete de crack escondido no filtro de ar condicionado. Também foi localizado um galão de cinco litros contendo lança-perfumes. Ainda com o condutor estavam R$ 5 mil em espécie.

Após ser verificada a identidade do mesmo, a polícia constatou que se tratava de um membro de facção criminosa, responsável por diversos pontos de venda de entorpecentes em Botucatu e São Manuel.

O condutor (cuja identidade não foi revelada por mudanças na atual legislação devido ao Pacote Anti Crime) foi encaminhado ao Plantão Policial mais próximo.