AAF liberará piscinas e sauna após reparos da chuva

Da Redação

Fortemente atingida pela chuva de 10 de fevereiro, a Associação Atlética Ferroviária prossegue com seus trabalhos de recuperação. Após restaurar a secretaria e outros pontos atingidos, o clube anuncia a liberação do complexo de piscinas externas e aquecidas, bem como as saunas do clube.

Os associados poderão usufruir dos espaços a partir de quarta-feira, 26 de fevereiro. Os funcionários aceleraram todos os trabalhos de limpeza durante o Carnaval.

A chuva de 10 de fevereiro provocou alagamentos e afetou diretamente o clube, com as piscinas sendo tomadas pela lama e a água dos rios. As mesmas foram esvaziadas e posteriormente esvaziadas. Em algumas, principalmente na parte coberta, foram necessárias trocas de cerâmicas e azulejos. Já na sauna houve completa limpeza das estruturas.