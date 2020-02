Ônibus cai em cratera na Rondon; motorista morre

Veículo apresentou problemas mecânicos e prosseguia viagem, mas freios falharam e fizeram motorista perder a direção

da Redação

Um ônibus caiu dentro da cratera formada na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), resultando na morte de Railson Camilo da Silva Oliveira, 29,m do ônibus. Acidente ocorreu no quilômetro 258 da pista (sentido capital/interior), que foi duramente afetado pela chuva de 10 de fevereiro.

Segundo informações, o veículo- que tem placa de Bauru- apresentou problemas mecânicos, mas prosseguiu com a viagem. No referido trecho, onde a concessionária promoveu um desvio para veículos devido à abertura da cratera, o ônibus perdeu o freio, vindo a invadir o trecho e cair no buraco. Não há informações de passageiros dentro do ônibus no momento do acidente.

O motorista não foi identificado até o momento, morreu na hora. Corpo ficou preso às ferragens, sendo retirado pelas equipes da Rodovias do Tietê do Corpo de Bombeiros.