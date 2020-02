Governo do Estado libera R$ 6 milhões para reconstrução de pontes destruídas em Botucatu

Reconstrução de três pontes da área urbana: a da Rua Dr. Rafael Sampaio, do Salgueiro e na Rua dos Costas

por Flávio Fogueral

O governo do Estado garantiu repasse de R$ 6 milhões a Botucatu para reconstrução de três pontes da área urbana: a da Rua Dr. Rafael Sampaio, do Salgueiro e na Rua dos Costas. Confirmação ocorreu na última sexta-feira, 21 de fevereiro, onze dias após a chuva que assolou o município.

Reunião no Palácio dos Bandeirantes teve a presença do Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e do Coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Walter Nyakas, além de comitiva botucatuense chefiada pelo prefeito Mário Pardini.

Ao todo serão destinados R$ 6 milhões para a total recuperação destas estruturas de ligação a bairros e área urbana. Isso se deve ao fato de ainda vigorar o estado de emergência e calamidade pública decretado, que tem a duração de 180 dias. “O objetivo agora é o quanto antes darmos início ao processo licitatório para a contratação das obras, que já possuem os projetos básicos prontos, memorial descritivo e orçamentos”, frisou o prefeito Mário Pardini.

A ponte da Rua Dr. Rafael Sampaio não suportou o volume de água no Ribeirão Lavapés e foi completamente destruída, vindo a desmoronar por volta das 3 horas de 10 de fevereiro. Parte dela ainda se encontra dentro do rio.

Já a Ponte do Salgueiro, na confluência entre a Rua Amando de Barros e Avenida Petrarca Bachi, teve sua estrutura comprometida, com a terra cedendo. Parte da cabeceira e um muro de gabião foi arrastado, destruindo por completo uma casa vizinha. A família escapou por pouco. Na ponte da Rua dos Costas ocorreu o total afundamento da estrutura, fazendo com que ela cedesse. Nos dias seguintes foi preciso remover o restante da mesma. O trânsito em ambas regiões estão impedidos ou funcionam com sistema de desvios.