Guns N’ Roses será a atração principal do Lollapalooza 2020

da Redação

O Lollapalooza divulgou a programação de cada dia do festival para a edição 2020. A nona edição acontece nos dias 3, 4 e 5 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Guns N’ Roses e Lana Del Rey são as atrações principais do primeiro dia do festival. Shows de Cage The Elephant, James Blake e Rita Ora também acontecem na sexta (3).

O site oficial oferece a programação completa. Acesse aqui.

Confira a line up: