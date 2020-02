Homem é flagrado fazendo descarte irregular de lixo e entulho em estrada rural

Flagra possibilitou identificação do autor, que recebeu multa de R$ 600 e será obrigado a retirar o material

da Redação

Um homem foi multado após ser flagrado cometendo infração de descarte irregular de lixo e entulho em via pública. O fato ocorreu na manhã de segunda-feira, 24 de fevereiro, na Estrada Domingos Papa, próximo ao Jardim Itamarati, no futuro Residencial .

Na ocasião um munícipe transitava pela estrada quando viu o homem fazendo o descarte de lixo residencial e entulho de construção em uma área verde. Com isso, fotografou o ato e repassou a imagem para a Guarda Civil Municipal. Em posse das imagens que apontavam características do autor, bem como do veículo usado para o ato, localizou os mesmos no Jardim Ouro Verde, bem próximo de onde ocorreu o descarte irregular.

O veículo já se encontrava carregado com mais materiais prontos para serem descartados. Indagado, o condutor, assumiu ter sido ele que jogou os resíduos no local inapropriado. Diante da situação foi lavrado o auto de infração de descarte irregular de resíduos, conforme a Lei Municipal 3286/93 no valor de R$ 600 ficando o autor orientado a retirar os resíduos por ele descartado naquele local.