Avaré tem caso suspeito de coronavirus; paciente está sob observação

A paciente foi medicada e se submeteu à coleta de material para exames

Da Prefeitura de Avaré

A Secretaria Municipal da Saúde informa que na manhã de quarta-feira, 26, deu entrada no Pronto Socorro Municipal uma paciente com síndrome gripal leve que declarou histórico de recente viagem à Itália, um dos países com grande incidência de infectados pelo vírus covid-19.

Diante do caso, o PS aplicou os protocolos de atendimento e acompanhamento médico definidos pelo Ministério da Saúde.

A paciente foi medicada e se submeteu à coleta de material para exames. A equipe médica recomendou o monitoramento da mesma, que deverá ficar em isolamento domiciliar até que o resultado dos exames seja conhecido.

A Secretaria Municipal da Saúde ressalta que não há motivos para alardes, uma vez que a identificação de sintomas diversos em pacientes faz parte da rotina da unidade, a qual está preparada para atuar em todo e qualquer caso do tipo, sempre com imediata comunicação à Secretaria Estadual da Saúde e, consequentemente, ao Ministério da Saúde.

Somente após manifestação oficial do laboratório responsável pelo exame específico para o covid-19 será possível confirmar ou descartar o diagnóstico.

A unidade de pronto atendimento está em pleno funcionamento e não há motivos para que a população deixe de procurar o local para serviços médicos de urgência e emergência.