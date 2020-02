Mulher é presa ao tentar entrar no CDP de Itatinga com droga escondida na vagina

A visitante foi levada à delegacia da cidade e presa em flagrante

da Redação

Uma mulher foi flagrada tentando entrar no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itatinga com 145 gramas de maconha escondidas em sua vagina, durante procedimento de revista pelo escâner corporal.

A descoberta ocorreu por volta das 9h25 de domingo, dia 23. Os agentes desconfiaram de volume suspeito na parte íntima da visitante, que negou, por três vezes, qualquer irregularidade.

Ela pediu para usar o banheiro e foi acompanhada por uma agente feminina. A funcionária observou que havia sangue junto com a urina, indicando alguma lesão no canal urinário ou no órgão genital.

Questionada novamente, a mulher confessou a irregularidade. Alegou que “comprou fiado” a droga, pelo preço de R$ 350,00.

Disse, ainda, que pretendia fazer um surpresa para o companheiro preso levando o entorpecente para ele, porém, relatou que a finalidade era comercializá-lo dentro do presídio.

A visitante foi levada à delegacia da cidade e presa em flagrante.