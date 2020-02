Neste domingo, 1°, tem “A Avenida é Sua”

Trânsito da Avenida Dom Lúcio será alterado das 6 às 12 horas

da Prefeitura de Botucatu

O “A Avenida é Sua” está de volta à Avenida Dom Lúcio no próximo domingo, 1°. Diversas atividades serão oferecidas por várias Secretarias Municipais das 8 às 12 horas, em uma das principais avenidas da Cidade, que estará interditada para que os visitantes se entretenham e se divirtam como quiserem.

Em moldes parecidos ao “Paulista Aberta”, atividade da Prefeitura de São Paulo que libera a Avenida Paulista para pedestres e ciclistas aos domingos, o “A Avenida é Sua”, além de deixar as duas faixas da Dom Lúcio entre a Praça Rubião Júnior e a Rua Prefeito Tonico de Barros livres, vai propor diversas atividades esportivas, sociais e culturais.

A Secretaria Municipal de Cultura apresentará o Coral do Nutras, às 10 horas, e o Mágico Bianconi, às 10h30. A Biblioteca Municipal disponibilizará livros infantis, inclusive em braile para os visitantes. A Galeria e a Pinacoteca Fórum das Artes também estarão abertas para visitação.

A Secretaria de Saúde estará presente realizando a vacinação contra o sarampo, verificação de pressão arterial relacionada ao “Dia do Rim”, além de prestar informações sobre o tema “Saúde da Mulher”. Os visitantes que estiverem na Avenida também poderão fazer o recadastramento no SUS.

A Secretaria de Educação vai promover diversas atividades dentro do ônibus biarticulado, em alusão ao combate à dengue, incluindo um filme da Turma da Mônica.

Quem quiser aproveitar as sombras das árvores da Praça Isabel Arruda terá como distração jogos de tabuleiro, disponibilizados pela Secretaria de Esportes, como dominó, xadrez e damas.

No caso de chuva na manhã de domingo, todas as atividades serão canceladas e o trânsito da Avenida Dom Lúcio será liberado para veículos.

Trânsito e transporte coletivo

Para a realização do “A Avenida é Sua”, o trânsito da Avenida Dom Lúcio será alterado das 6 às 12 horas nos domingos em que a atividade ocorrer. Os condutores poderão utilizar as Ruas Costa Leite e General Telles como caminhos alternativos.

As linhas do transporte coletivo que passam normalmente pela Dom Lúcio sofrerão alterações. No sentido de subida (Catedral-Cemitério Portal), os ônibus desviarão para a Costa Leite pela Rua Monsenhor Ferrari e retornarão a Dom Lúcio pela Rua Prefeito Tonico de Barros. No sentido de descida (Cemitério Portal-Catedral), os ônibus desviarão para a General Telles pela Rua Prefeito Tonico de Barros, retornando a Dom Lúcio pela Rua Moraes de Barros.

Todos os usuários do transporte coletivo deverão utilizar os pontos de embarque localizados fora do trecho entre a Rua Moraes de Barros e a Prefeito Tonico de Barros.