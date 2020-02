O Caminho da Regeneração

Separar nossa missão de vida de nossa profissão, ou nossa paixão de nossa vocação é uma receita para a infelicidade

por Diogo Lopes

A humanidade, ou seja, nós, eu, você, nossas famílias só tem um caminho possível: a regeneração. Para isso é necessário aceitar o fato de que devemos reparar os danos que cometemos, e o mais urgente: devemos parar de causar danos; parar de contaminar, parar de degradar. Isto é uma urgência dentro de uma emergência.

Somente assim, poderemos transicionar, evoluir. Nesse sentido, quero trazer novamente um trecho da Encíclica Laudato Si:

[158] Neste contexto, juntamente com a importância dos pequenos gestos diários, o amor social impele-nos a pensar em grandes estratégias que detenham eficazmente a degradação ambiental e incentivem uma cultura do cuidado que permeie toda a sociedade. Quando alguém reconhece a vocação de Deus para intervir juntamente com os outros nestas dinâmicas sociais, deve lembrar-se que isto faz parte da sua espiritualidade, é exercício da caridade e, deste modo, amadurece e se santifica.

Este é um convite a todos, para percorrermos por meio da entrega e devoção a sua criação e não somente ao criador, o caminho da purificação que levará, certamente a santidade. Praticando o amor social em pequenos gestos diários e quando nos associamos a outros que como nós trazem esse desejo interior, passamos a ganhar maturidade espiritual e nos qualificamos para uma vida santa. Refletindo sobre a Santidade, para mim é um processo de querer o bem de tudo e de todos, vinculando-se ao divino pela através da bondade.

É necessário voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com os outros e o mundo, que vale a pena ser bons e honestos. Vivemos já muito tempo na degradação moral, baldando-nos à ética, à bondade, à fé, à honestidade; chegou o momento de reconhecer que esta alegre superficialidade de pouco nos serviu. Uma tal destruição de todo o fundamento da vida social acaba por colocar-nos uns contra os outros na defesa dos próprios interesses, provoca o despertar de novas formas de violência e crueldade e impede o desenvolvimento duma verdadeira cultura do cuidado do meio ambiente.

Existe um bloqueio na percepção da coexistência atualmente. O Papa alerta que viver sem princípios (ética), impossibilita perceber as ofensas que cometemos socialmente e que justamente esse abalo social por uma falsa alegria, nos faz sermos incapazes de perceber nossa própria crueldade e violência ao meio ambiente. Dessa forma, cometemos milhares de mortes e sofrimentos de animais, por puro desfrute a nosso paladar. É esse um dos tipos de bloqueio de sentir que o Papa está alertando, na minha compreensão: degradação moral.

O Papa Francisco continua em sua encíclica dando respostas sobre como podemos reverter esse processo de degradação e ofensas:

Vários são os âmbitos educativos: a escola, a família, os meios de comunicação, a catequese, e outros. Uma boa educação escolar em tenra idade coloca sementes que podem produzir efeitos durante toda a vida. Mas, quero salientar a importância central da família, porque «é o lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida contra os múltiplos ataques a que está exposta, e pode desenvolver-se segundo as exigências de um crescimento humano autêntico. Contra a denominada cultura da morte, a família constitui a sede da cultura da vida»

Quero trazer a tona o conceito de “Família Universal”. Concordo sem ressalvas com o trecho acima, entretanto, quero expandir o conceito de família. Uma sociedade que incentiva o abate de milhares de animais, alguns até confinados, somente para visar o lucro, que ensina para as crianças que o dinheiro é o mais importante, que incentiva jogos de guerra e as armas, certamente é uma sociedade de cultura de morte. Dessa forma, os princípios éticos sobre a conduta humana devem ser praticados com gestos e ações práticos. Mais do que falar de uma sociedade perfeita, temos que reduzir os danos que estamos causando. Um gesto de amor, simples, por exemplo, é deixar de comer animais, intoxicar o corpo e degradar o pensamento com negatividade, pornografia e jogos de azar.

O conceito de um família, atualmente, dentro de uma cidade dificilmente será coerente com uma visão cuidado ou cultivo da vida. Por isso, o desenho da família vem acompanhado com o desenho de uma comum-unidade, que reflete de uma casa ao bairro, da escola a cidade. Nesse sentido, tudo o que conhecemos por termos técnicos como logística ou abastecimento, as culturas ancestrais as conhecem por necessidades essenciais, justamente por estar conectado com a Natureza de forma consciente. Ademais, estas especificidades e ou categorias comerciais fazem parte do código de vida de cada indivíduo pois conecta-se com alguma habilidade, talento, vocação ou dom de servir a comunidade como um todo.

Separar nossa missão de vida de nossa profissão, ou nossa paixão de nossa vocação é uma receita para a infelicidade. Precisamos compreender que educar ou educação não tem nada relacionado com conteúdo programático, vestibular ou habilidades que nos proporcionem um emprego. Educar significa servir. Significa, saber primeiro o que é Ser Humano. Um Ser Humano tem um propósito maior: tornar-se sábio, conhecer e vincular-se com o aspecto sagrado da existência. Transcender seus condicionamentos e auto realizar-se por meio de suas realizações. Ao fim de uma existência, quando tivermos que abandonar o corpo material, precisaremos estar preparados. Entretanto, nossa sociedade ocidental desconhece a parte mais importante da vida: a morte.

O cuidado da natureza faz parte dum estilo de vida que implica capacidade de viver juntos e de comunhão. Jesus lembrou-nos que temos Deus como nosso Pai comum e que isto nos torna irmãos. O amor fraterno só pode ser gratuito, nunca pode ser uma paga a outrem pelo que realizou, nem um adiantamento pelo que esperamos venha a fazer. Por isso, é possível amar os inimigos. Esta mesma gratuidade leva-nos a amar e aceitar o vento, o sol ou as nuvens, embora não se submetam ao nosso controle. Assim podemos falar duma fraternidade universal.

Tomo a liberdade de comentar agora sobre o meu “Caminho de Regeneração”. Onde eu reconheço ter vivido na prática, sem ter consciência enquanto vivenciava o que chamarei aqui de “Matriz Laudato Si”. Abaixo uma super síntese com sistematização da Encíclica de 2015 do Papa Francisco, representada de forma gráfica.

A quatro fases do Caminho da Regeneração, relacionando as quatro macro temáticas da encíclica do Papa Francisco de 2015 inclui:



1. Entregar-se ao chamado interior

Conversão Ecológica Amor Social Cultura do Cuidado

Vivenciei na prática um chamado interior através do Voluntariado. Foi por meio de projetos sociais, culturais e ambientais que realizei de forma desinteressada que pude experimentar dentro do meu coração os maiores graus de felicidade.

Foi através de uma experiência de voluntariado que experimentei de forma espontânea essa conversão ecológica. Era inevitável perceber que meus sentidos estavam ampliados e sensíveis às dores dos pássaros, dos rios, dos mares e do solo. Eu senti a Natureza ferida e ao me conectar com essa dor, automaticamente fui convertido em um guardião da Natureza, tal qual, comenta o Papa Francisco em sua encíclica, era impossível não responder a esse chamado interno de servir quem nos oferece diariamente o sustento.

No momento em que nos tornamos um guardião da Natureza, entendemos que cada ser é um micro-universo e compõe esta rede fractal e extensa de vida. Neste momento manifesta-se o Amor Social. Até mesmo com nossos inimigos. Já não temos a necessidade de disputar, mas continuamos coerentes em nossa posição de defesa da justiça, não essa idealizada por códigos, mas de uma exequível, dentro de cada consciência, esta que exige parar com equívocos, ofensas, crimes e danos.

Vivenciando diariamente com um chamado interno, convertendo-se em admirador da ecologia a ponto de praticar com compromisso o amor social somos capazes de manifestar a cultura do cuidado, tornando-nos um instrumento dessa Matriz, Mãe.

Quero relacionar alguns temas e percursos para você que está interessado em expandir seu conhecimento sobre esses temas em outras tribos, mas dentro dessa mesma egrégora e que eu de alguma forma me conectei em algum momento nesse processo de autopooese:

Chego ao fim dessa primeira etapa, e certamente continuarei a escrever após o encontro em Março de 2020 em Assim e enquanto isso quero convidar você leitor a conhecer com profundidade minha jornada pessoal, essa que chamo de “Caminho da Regeneração”. Para isso deixo um link para caso sinta-se chamado possa conhecer mais detalhes.

Diogo de Castro Lopes é botucatuense, empreendedor, e participará do evento A Economia de Francisco, em março de 2020- diogo@nascentes.org.br